Mulher morre e outra fica ferida após atropelamento em Barra do Piraí

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 08:51 horas

Motorista foi embora sem prestar socorro às vítimas

Barra do Piraí – Uma mulher de 56 anos morreu, e outra de 54 anos foi socorrida ao Hospital São João Batista com ferimentos, após atropelamento, no bairro Califórnia, em Barra do Piraí, na noite desta segunda-feira (1). O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro às vítimas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento ocorreu por volta das 21h50, na altura do km 278, na BR-393 e o veículo ainda não foi identificado. De acordo com populares, as vítimas estariam voltando de uma igreja e caminhavam pelo acostamento quando foram atropeladas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda e, segundo o HSJB, a outra mulher realizou exames de raio-x e está em observação.