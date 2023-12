Piraí – Uma mulher, de 37 anos, morreu em um acidente na noite desta quinta-feira (30), em Piraí. O caso aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do KM 235, na pista sentido São Paulo.

O acidente envolveu um carro, um ônibus e uma carreta. A vítima, que estava sozinha no carro, morreu no local. O motorista do ônibus, que estava vazio, e o da carreta não se feriram.