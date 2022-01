Mulher que se acidentou ontem no Contorno, junto com outras quatro pessoas, tinha 23 anos

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2022, 11:53 horas

Volta Redonda- Foi identificada como Eduarda Gomes Reis, de 23 anos, a vítima fatal de um acidente que ocorreu em frente ao residencial Jardim Mariana, na Rodovia do Contorno, na tarde de ontem, dia 31.

De acordo com uma testemunha, na hora do acidente um dos carros derrapou e acabou invadindo a pista contrária, batendo contra o outro. Este é o terceiro acidente no mesmo trecho da Rodovia do Contorno em apenas oito dias.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros juntamente com outras quatro pessoas que ficaram feridas, onde foram levadas para o Hospital São João Batista, mas Eduarda não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer.