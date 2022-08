Mulher que sofre de alucinação é socorrida junto com filhos por PMs

Valença – Policiais militares socorreram uma mulher, de 25 anos, que sofre de alucinação. O fato ocorreu na quinta-feira, dia 25, no bairro Ponte Funda, em Valença. Ela, que estava acompanhada dos filhos de 11, 9 e 4 anos, alegava que vinha sendo perseguida por outra mulher, que estava armada com facão.

No entanto, o filho mais velho informou que ninguém estava perseguindo sua mãe e que, constantemente, ela sofre alucinações. As crianças estavam sem se alimentar e foi providenciado lanches para elas.

Os agentes solicitaram à presença de conselheiros tutelares no local, que passaram a cuidar dos menores. Eles iam tentar encontrar um familiar que pudesse ficar provisoriamente com as crianças.

A mulher sofreu ainda convulsão quando estava sendo levada para o Hospital Escola de Valença, onde permanece internada.