Mulher sofre tentativa de latrocínio em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 11:10 horas

Vítima, de 48 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao HSJB com perfurações na região do tórax

Volta Redonda – Uma mulher de 48 anos sofreu tentativa de latrocínio na madrugada desta quinta-feira (18), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao Hospital São João Batista, com perfurações na região do tórax.

Segundo a Polícia Militar, na unidade médica, a vítima relatou que foi obrigada por dois criminosos, a fazer saques com seu cartão bancário e fornecer suas senhas. Ainda segundo a PM, vítima destacou que após o saque, em local não divulgado, a dupla atirou contra ela.

Há informações que a mulher, internada no HSJB, passou por cirurgia durante a madrugada. De acordo com a PM, os nomes de dois suspeitos já estão em poder da polícia, que investiga o caso.