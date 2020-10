Mulher tem ferimentos leves após veículo de passeio cair de morro em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 11:23 horas

Barra Mansa – Uma mulher teve ferimentos leves após as vidente registrado na noite de sexta-feira (09), em Barra Mansa. De acordo com testemunhas, Cleide Silvestre estava descendo um morro no bairro Getúlio Vargas quando seu veículo de passeio ficou desgovernado, caindo na Rua Florianópolis, por volta das 19h30.

Cleide foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi medicada e recebeu alta no mesmo dia. Ela sofreu leves escoriações na parte da frontal, e levou pontos em uma das pernas.

Já o veículo de passeio ainda se encontra na Rua Florianópolis, onde caiu.