Mulher usava redes sociais para ‘acolher’ traficantes em Valença

Valença – Uma mulher, cuja idade não foi divulgada, foi presa nesta quarta-feira (13) por policiais civis e militares em Valença. De acordo com a Polícia Civil, ela teria usado as redes sociais para cooptar traficantes de outras regiões do estado para atuar no distrito de Juparanã, onde ela os acolhia.

Além dela, um homem também foi detido. Ainda segundo Polícia Civil, a dupla mantinha um depósito com cocaína para venda. Levados à 91ª Delegacia de Polícia, eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.