Mulheres com faixa etária de 31 a 50 anos lideram os casos de Covid-19 em Resende

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 16:36 horas

Homens com faixa etária de 71 e acima 80 anos lideram os óbitos causados pela doença

Resende – A prefeitura de Resende atualizou os dados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus na sexta-feira (14), destacando que município passou dos 1.700 casos confirmados. Agora são 1.701 moradores que testaram positivo para doença, mas 1.545 já estão recuperados, além de 60 mortes causadas pelo novo coronavírus.

Segundo o relatório, as mulheres lideram número de casos confirmados em Resende, com 51.9%. A maioria dos casos estão nas faixas etárias são entre 31-40 anos (207 casos) e entre 41-50 anos (183 casos). Já os óbitos por Covid-19 são liderados por homens, num total de 71.7%. A maioria das mortes estão nas faixas etárias são entre 71-80 anos (12 óbitos) e acima dos 80 anos (12 óbitos).

Os dados indicam que o Resende possui 96 moradores com vírus ativo em todo município, sendo que o bairro Cidade Alegria lidera o ranking de bairros com mais casos. São 193 casos registrados no bairro e sete mortes, sendo que 171 moradores já se recuperaram.

De acordo com o boletim epidemiológico, a AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) possui 90 casos confirmados, mas todos recuperados.