Mulheres de 58 e 81 anos morrem de Covid-19 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 20:44 horas

Município se aproxima dos 700 casos confirmados

Barra do Piraí – Município chegou a 44 óbitos causados pela Covid-19 ,doença causada pelo novo coronavírus, nesta segunda-feira (03). De acordo com a prefeitura, as vítimas eram duas mulheres de 58 e 81 anos, mas não divulgou mais detalhes sobre as moradoras.

Barra do Piraí se aproxima dos 700 casos confirmados por coronavírus. Agora são 693 casos confirmados, sendo que 611 estão recuperados, 35 em isolamento domiciliar e três internados. Destes, dois estão em leitos públicos e um internado em hospital particular, eles estão no Hospital Santa Maria de Barra Mansa e na Santa Casa de Barra do Piraí.

Dos 32 leitos clínicos disponíveis para Covid-19, cinco estão ocupados (três suspeitos e dois confirmados), já dos dez leitos de UTI nenhum está sendo ocupado por paciente suspeito ou confirmado de Covid-19.