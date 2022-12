Mulheres estão sendo capacitadas para atuarem como operadoras na CSN - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 12:09 horas

Volta Redonda – Estão sendo capacitadas 93 mulheres para ocuparem a posição de operadoras siderúrgicas no quadro de colaboradores da CSN até janeiro de 2023, em Volta Redonda. A iniciativa é da Escola Técnica Pandiá Calógeras, da Fundação CSN.



O objetivo é prepará-las para trabalharem em uma área que é majoritariamente masculina.

“Passar por essa experiência de ministrar um curso só para mulheres que serão efetivamente operadoras na CSN é uma experiência indescritível, chega a ser emocionante! Grande parte dessas mulheres com idade acima de 40 anos está tendo a primeira oportunidade de trabalho. Estamos preparando-as para enfrentarem as barreiras que existem há anos no ramo siderúrgico. Enxergar no olhar dessas mulheres a alegria de ver uma oportunidade se abrindo nos mostra que a CSN e a ETPC estão no caminho certo.” comenta Amanda Loureiro, professora da ETPC e engenheira metalúrgica.

As aulas trazem como enfoque o empoderamento, desenvolvimento pessoal e profissional. Por meio da empregabilidade, gera-se renda e, dessa forma, cria-se autonomia frente aos desafios da vida, preparando-as para atuarem como lideranças no futuro.

Letícia Pokan, aluna da capacitação, explica como as aulas estão agregando tanto no profissional como no pessoal: “Além de toda a matéria absorvida, tenho certeza de que saio com uma visão diferente, sobre nossa força e competência. Após as aulas me sinto mais confiante e segura, principalmente com a certeza de que eu posso conseguir chegar onde eu quiser”.