Mulheres marcam presença em evento para família em Vassouras - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 18:05 horas

Vassouras – O 2º Movimento de Mulheres de Vassouras movimentou a Praça Barão de Campo Belo, no Centro, neste domingo (19). Ao todo, segundo a prefeitura local, foram 32 ações de atendimento ao público, em parceria como Governo do Estado. O evento também contou com atividades recreativas como apresentação de Dança Flamenca – comandada pela professora Ana Müller –, alongamento e show musical, dentre outras.

Quem compareceu à praça também pôde usufruir dos cuidados de um stand de estética, que ofereceu aos presentes – inclusive homens – serviços de manicure. Outra ação oferecida pela prefeitura foi o cuidado com a saúde, com oferta de aferição de pressão arterial e glicemia. Além desta, também houve profissionais orientando o público sobre o Programa Bolsa Família, legalização de imóveis e INSS.

“Foi um dia incrível para toda a família. A união dos serviços ofertados pela prefeitura, somado à presença de muitas empresas parceiras que apostaram no evento, proporcionou um evento fantástico”, avaliou a vice-prefeita, Rosi Silva. “Foi um dia para cuidar da saúde, receber informações importantes e emitir documentos de forma gratuita, enquanto as crianças brincavam nas áreas de recreação”, completou.