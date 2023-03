Mulheres que rompem barreiras e superam desafios - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 08:12 horas

Reportagem especial do DIÁRIO DO VALE revela o dia a dia de mulheres que ocupam cargos de destaque na região e também de mulheres comuns – mas nem por isso menos importantes; elas falam de desafios, superação, sonhos e sobre como romperam barreiras num mercado de trabalho ainda ocupado majoritariamente por homens

Volta Redonda – Todos os dias elas rompem barreiras, superam processos seletivos, vencem eleições, cuidam de si, da família e dos filhos. São advogadas, motoristas, operadoras de telemarketing, mulheres que lutam por seu lugar ao sol num mundo em que têm mais dificuldade em encontrar emprego do que os homens – os dados são de um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgado esta semana. Para dar destaque a elas, que diariamente vencem os desafios que lhes são impostos pelo simples fatos de serem mulheres, o DIÁRIO DO VALE ouviu quatro profissionais da região para saber o que pensam e sentem diante das dificuldades.

A motorista carreteira Elaine Archanjo Ferreira tem que lidar com o preconceito em sua área de atuação. Ela, que também já foi motorista de ônibus, acredita que apesar dos avanços nas questões de gênero ainda existe muito preconceito. Pelo menos na transportadora Excelsiior, onde trabalha em Barra Mansa, afirma, isso não acontece. “Graças a Deus, o pessoal me recebeu muito bem e a gente se ajuda”, pontua. Seu maior desafio, contudo, é conciliar a carreira com o papel de mãe – situação vivida por inúmeras mulheres mundo afora.

“Meus filhos são meus maiores incentivadores. Desde o início conversamos muito e eles me apoiaram, o que me deu mais coragem para ir em frente”, conta Elaine, mãe de quatro filhos. “Todos os dias fazemos uma chamada de vídeo de manhã e à noite. A força que eles me dão ajuda a conciliar tudo, pois acabo passando mais tempo com a carreta do que com os filhos”, emenda a motorista. Orgulhosa de sua trajetória, Elaine Archanjo acredita que, para as mulheres, tudo é possível: da superação de dificuldades à realização de sonhos. “Não pode se colocar limite no sonho. Se você tem um sonho, tem que lutar por ele e seguir até alcançar”, finaliza.

Já a operadora de Telemarketing, Josiane Carla Florêncio, além de ser mulher, tem que lidar com algo que até poderia ser um obstáculo, mas não é: ela é deficiente desde bebê. Mineira de Lima Duarte, Josiane veio para Volta Redonda em busca da cirurgia que poderia lhe devolver o movimento das pernas, mas a operação não foi bem sucedida. Casada e mãe de uma criança de dois anos, a operadora garante: “Deficiência não impede ninguém de nada. Às vezes as pessoas não nos dão crédito por sermos deficientes, mas somos capazes de muita coisa”.

Ainda segundo Josiane, seu filho é a maior prova de que tudo pode ser possível. “Muitos médicos me falavam que eu não seria capaz de engravidar, justamente por causa da deficiência. Descobri a gravidez com quatro meses sem sentir nada e consegui levar até o final”, recorda. “Quem toma conta dele sou eu”, acrescenta. Para ela, nenhuma mulher – seja deficiente ou não – deve se achar inferior, principalmente em relação aos homens. “Somos tão capazes ou até melhores do que qualquer um, com deficiência ou não. Sou independente e consigo fazer minhas coisas, por mais difíceis que sejam”, conclui.

Outra mulher que se destaca no mercado é a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Volta Redonda, Carolina Patitucci. Ela afirma já ter sentido na pele o machismo em sua vida profissional. “Eu estava numa audiência e o advogado da outra parte falou ‘nossa, doutora, você é uma bonequinha’. Essa afirmação teve o intuito de me desmerecer na frente do meu cliente”, conta, acrescentando que tal situação dificilmente aconteceria se ela fosse homem. “Um advogado homem não escutaria isso de outro advogado”, pontua.

De acordo com ela, outra situação comum enfrentada pelas mulheres é o desafio de estar num cargo de poder. “Quando optei por concorrer à vaga de presidente da OAB, ouvi várias piadas. Quando consegui ocupar efetivamente o cargo, senti várias anuências que vêm do machismo e dos estigmas que a própria mulher carrega”, revela Carolina Patitucci, frisando que ainda nota alguns preconceitos no ambiente profissional. Nada que a impeça de continuar, porém. “Essas dificuldades não me desanimam. Pelo contrário, me dão mais forças ainda”, pontua a advogada, que encontra apoio junto às conselheiras e à diretoria da OAB. “Uma diretoria que entende essas diferenças faz com que consigamos avançar e fazer um ótimo trabalho”,acrescenta.

Camila Camargo escolheu ser mecânica na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Já trabalhava na área da logística e escolheu a mecânica como próximo passo em sua carreira – mesmo sabendo que esta é uma área ocupada predominantemente por homens. Mãe de dois filhos, Camila diz que o machismo e o preconceito fazem parte do meio. Mas acredita que o jogo vai virar. “As mulheres estão adentrando as empresas há um tempo e as coisas estão mudando. Sempre foi muito difícil, mas hoje somos mais respeitadas porque temos voz”, afirma Camila.

De acordo com ela, há homens que parecem ter dificuldade em lidar com os ventos da mudança. “Alguns nos toleram, mas faz parte da evolução”, acredita. Para ela, ajuda muito o fato de a violência contra a mulher ser crime. “Alguns homens nos olham com receio justamente por saber que, se fizerem algo, podem ser denunciados; outros auxiliam, ajudam, acreditam, nos parabenizam por nossos passos”, finaliza Camila.