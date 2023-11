Mulheres representam mais de 60% dos inscritos no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 tem as mulheres como principais participantes, representando mais de 2,4 milhões de inscritas, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Elas compõem 60,3% do total de 3,9 milhões de inscritos. Por outro lado, os homens somam 1,5 milhão de inscritos, representando 38,7% do total. As provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro.

Em relação à distribuição etária, os dados revelam que os jovens de 17 anos compõem 26,4% de todos os participantes. A faixa etária de 21 a 30 anos representa 19,4% do total. Já os participantes de 18 anos, que poderiam ser esperados em maior número, constituem apenas 15,4% do grupo.

A estudante Daniele Dias, moradora do Gama, no Distrito Federal, hoje tem 18 anos e faz parte dos 1,4 milhão de jovens que estão prestes a concluir o ensino médio este ano. Ela tem se dedicado aos estudos desde o início do ano e, nesta etapa final, está focada no cuidado da mente, o que ela considera importante.

“Com a prova se aproximando, a parte que eu tenho mais me preparado é emocionalmente em relação à ansiedade. Eu já fiz outras vezes o Enem como treineira, só que agora que eu estou cursando o último ano do ensino médio é o ano mais importante para mim, já que vou precisar dessa nota ano que vem para entrar em uma faculdade. Então acho que o ponto que mais pega é justamente a ansiedade”, diz a estudante.

Dos inscritos, mais de 620 mil ainda estão estão cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio e vão participar da prova como treineiros para os próximos anos. O estudante do 2º ano, Thiago César Cabral, 17, é morador do Guará, também no DF, e se encaixa nesse grupo. Ele também vai fazer a prova para que no próximo ano alcance a nota necessária para passar no curso de medicina.

A minha preparação tem sido feita com as aulas do colégio. Além das aulas extras, como eu falei e alguns materiais de apostilas antigas do Enem. “Em relação às minhas expectativas, eu espero ir melhor do que o ano passado, por ter evoluído do primeiro ao segundo ano”, afirma o jovem.

O professor Marcos Marinho, de 32 anos, do Colégio Objetivo no Distrito Federal, dá orientações sobre como os candidatos devem se preparar para o dia da prova

“Dicas que eu dou aí para lidar com o estresse e ansiedade durante a prova é ter o preparo com antecedência, respirar fundo, dormir bem e ter uma alimentação saudável. Chegar com antecedência no local, organizar os materiais, evitar conversas negativas e estabelecer um ritmo apropriado”, explica o professor.

Neste ano, mais de 2 milhões de pessoas obtiveram isenção da taxa de inscrição. A isenção é concedida gratuitamente aos candidatos que estão cursando o 3º ano do ensino médio em escola pública, bem como àqueles que concluíram todo o ensino médio em escola pública ou foram bolsistas integrais em escola privada. Além disso, pessoas de baixa renda que conseguiram comprovar essa condição também recebem a isenção. Já mais de 1 milhão de candidatos precisaram pagar a taxa de inscrição.

Fonte: Brasil 61