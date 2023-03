Mulheres são maioria no serviço de coleta de recicláveis em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 08:02 horas

Volta Redonda – As mulheres que mantêm a cidade limpa são mais 90% da mão-de-obra nas cooperativas de recolhimento de recicláveis nas ruas e bairros de Volta Redonda. E esta semana elas foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira (8). Ao todo, mais de 20 prestadoras de serviços das cooperativas de coleta seletiva do município participaram do ‘Café com Poesia e Prosa’, evento organizado pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH).

A titular da pasta, Glória Amorim, falou sobre a relevância das homenagens às mulheres em março, mês dedicado a elas.

“É um mês para comemorar e também refletir sobre os avanços e conquistas de direitos pelas mulheres numa sociedade mais evoluída”, disse. Ela aproveitou para agradecer às trabalhadores pelo serviço prestado à cidade. “Como as demais trabalhadoras dos diversos setores públicos e privados, vocês merecem o reconhecimento e apoio do Poder Público”, acrescentou.

Já a diretora do Departamento de Direitos Humanos da SMDH, Josinete Pinto, afirmou que a secretaria tem assento no Comitê de Acompanhamento da Coleta Seletiva, sendo essencial abrir um espaço de escuta para as mulheres trabalhadoras do setor. “Atualmente, mais de 90% da mão de obra nas cooperativas de recolhimento dos produtos recicláveis nas ruas e bairros da nossa cidade são mulheres, trabalhadoras que merecem este reconhecimento pelo que realizam a favor do meio ambiente”, enfatizou.

A diretora financeira da cooperativa Reciclar VR, Valéria de Lurdes, agradeceu a homenagem em nome das demais companheiras. “Estamos sendo recebidas com muito carinho, muita atenção e estamos nos sentindo trabalhadoras valorizadas, reconhecidas pelas nossas atividades. Este encontro para conversar deveria se repetir mais vezes, porque estamos sendo ouvidas. É dessa forma que podemos alcançar as nossas metas”, ressaltou.