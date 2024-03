Mulheres são presas com drogas no Santa Cruz, em Volta Redonda

Volta Redonda – Duas mulheres, uma de 19 e outra de 36 anos, foram presas com drogas, na tarde deste sábado (23), por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar. Um veículo com indícios de clonagem também foi apreendido durante a ação no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

A operação teve início quando os policiais receberam informações sobre atividades suspeitas na área. As duas suspeitas foram abordadas e com elas foi encontrada uma grande quantidade de drogas e material para o preparo de entorpecentes para a venda. As drogas ainda estão sendo contabilizadas.

As suspeitas e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª DP, onde a ocorrência está sendo registrada.