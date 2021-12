Município de Porto Real está há 2 meses sem ocorrência de mortes por Covid-19

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2021, 17:50 horas

Porto Real- A Prefeitura Municipal de Porto Real, por meio dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, tem se empenhado a cada dia no trabalho contra a Covid-19. Em 2021, além do seguimento dos protocolos de prevenção à doença, Porto Real realizou diversas campanhas de conscientização dos munícipes através das mídias sociais, campanhas de vacinação e as campanhas de repescagem, muitas delas em horários estendidos para que todos pudessem ser atendidos.

Dada toda essa dedicação, o mês de dezembro começou com boas notícias, como ocorreu no dia 5, quando o município completou dois meses sem a ocorrência de mortes provocadas pelo coronavírus. Já no dia 13 de dezembro, Porto Real apresentou o menor número de casos ativos desde o início da pandemia, sendo 9 casos confirmados.

Essas informações podem ser encontradas através do Boletim Diário Covid-19, canal da prefeitura por onde são atualizados os dados, que ainda apresentou um total de 91 casos em análise, todos em isolamento domiciliar. Outro dado importante é que Porto Real também alcançou a marca de 15 dias sem internações de pacientes, tanto na rede pública quanto na rede privada. “O planejamento está sendo seguido e toda nossa equipe trabalha com muita dedicação e amor, por isso estamos alcançando esses ótimos resultados”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis, que ainda analisou o papel dos moradores no combate ao coronavírus.

Já a subsecretária de Saúde, Verônica Machado, também destacou a participação da população, que está tomando a vacina e respeitando os protocolos de segurança. “Estamos caminhando para 32 mil doses de vacinas aplicadas, nossa cidade aparece com um dos melhores índices de aproveitamento dos imunizantes destinados pelo Plano Nacional de Imunização”, finalizou Verônica.