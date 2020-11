Municípios que tiveram segundo turno no Estado do Rio estão com resultados definidos

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 20:41 horas

Rio – Em cinco municípios do Estado do Rio, houve segundo turno nas eleições municipais: Campos, Petrópolis, Rio, São Gonçalo e São João do Meriti. Na capital, Eduardo Paes (DEM) teve 64.97% dos votos válidos e venceu Marcelo Crivella (Republicanos), que ficou com 35,93%, após a conclusão da apuração.

Em Campos, Wladimir Garotinho (PSD) teve 52,40% dos votos, superando Caio Vianna (PDT), que teve 47,60%. No entanto, ele ainda não pode se considerar eleito, pois seu registro de candidatura ainda depende de decisão judicial.

A situação se repete em Petrópolis, onde Rubens Bomtempo (PSB) teve 44,18% dos votos válidos contra 44,82% de Bernardo Rossi (PL), mas também está “sub judice”.

Nos dois casos, se a Justiça Eleitoral não reverter o indeferimento dos mais votados, haverá nova eleição.

Em São Gonçalo, o Capitão Nelson (Avante) venceu o segundo turno com 50,79% dos votos válidos. Dimas Gadelha (PT) teve 49,21%.

Em São João do Meriti, Dr. João (DEM) teve 56,83% dos votos e superou leo Vieira (PSC), que teve 43,17%.