Munir afirma que pretende ajudar Neto na reconstrução da cidade

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 18:24 horas

Volta Redonda – Eleito para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, onde seu irmão Antônio Francisco Neto se projetou para a carreira política, Munir Francisco coloca a reconstrução de Volta Redonda em sua pauta de prioridades. Ele falou desse e de outros assuntos em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE.

DIÁRIO DO VALE – Depois de muitos anos, Volta Redonda volta a ter dois representantes na Alerj. Como o senhor avalia isso?

Munir Francisco – Sempre de maneira positiva. No caso do nosso mandato, a população entendeu a importância de ter um deputado da confiança do Prefeito Neto, que vá ajudar ele a reconstruir Volta Redonda, que fortaleça as posições da cidade nas discussões na Alerj e nos pleitos feitos ao governo do Estados. A cidade já está sendo reconstruída, mas eu e Neto atuando de maneira alinhada vamos fazer muito mais. Pela sua importância, Volta Redonda poderia ter até mais deputados eleitos. Aproveito ainda para parabenizar todos que concorreram conosco, pois fizemos a campanha mais limpa dos últimos anos na história de nossa cidade. Que o respeito seja a pauta sempre nas nossas relações.

DV – Como será o tratamento com as demandas de municípios da região? Os fatos de o senhor ser irmão do prefeito de Volta Redonda, Neto, e de ter sido secretário municipal de Ação Comunitária o ajudam a ter uma boa visão das demandas dos municípios?

Munir – Já conhecemos muito sobre as demandas de Volta Redonda e o que temos de fazer é trabalhar para atender. Buscar mais asfalto, mais investimentos na saúde, na segurança, na geração de empregos. Nesta campanha, andamos muito pelo estado e conseguimos absorver muita coisa do que a população precisa. O mais importante é que faremos na Alerj como fizemos sempre na Secretaria de Ação Comunitária: as portas estarão sempre abertas.

Queremos escutar para poder fazer o que a população espera. Vamos receber todos e também rodar muito para escutar as pessoas nas suas cidades.

DV – O senhor já sabe de sua votação em outros municípios da região? Quais deles lhe deram mais votos, além de Volta Redonda?

Munir – Tivemos votos em muitas cidades, mas nosso mandato será muito plural, atendendo todas as cidades que nos demandaram. Sem dúvida alguma, pela proximidade, temos uma afinidade já imediata com Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Barra do Piraí e todo Sul Fluminense. Mas tivemos votos importantes na Baixada, Região Serrana e outras áreas do nosso estado.

DV – Como sua atuação como secretário de Ação Comunitária vai influenciar no seu mandato?

Munir – Minha passagem pela Smac tem influência em tudo na minha vida e não será diferente como deputado estadual. A maior destas influências é cuidar dos mais carentes, dos que mais precisam. Isso eu carrego comigo! Lá em casa, o meu pai Nadim já cuidava da população de rua isso é uma tradição que passou para os filhos. Na Smac, pude potencializar essa ação e como deputado quero levar esse cuidado a todas as cidades que eu puder.

DV – O senhor planeja permanecer na Alerj por todo o mandato ou vai retornar para a Smac em algum momento?

Munir – Vou cumprir meu mandato, até pelo fato da Smac estar em boas mãos, com uma secretária trabalhadora, que conta com uma equipe muito eficiente.