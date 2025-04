Munir assume o Clube Comercial e aposta na reestruturação para atrair mais sócios 

Volta Redonda – Eleito o novo presidente do Clube Comercial de Volta Redonda, na última segunda-feira (28), o deputado estadual Munir Neto quer recolocar o clube da Colina no topo dos grandes shows, eventos esportivos e aumentar o quadro de sócios.

O novo presidente falou com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE na manhã desta terça-feira (29), e disse que o clube pode se tornar ainda mais atrativo para os cidadãos do município e da região Sul Fluminense. Segundo Munir, para isso acontecer, o Clube Comercial precisará investir mais no esporte e de lazer, atrair grandes shows, além de reformular a piscina.

Munir foi eleito pela 7ª vez como presidente do Clube Comercial e agora terá como vice, Mauro Bacalhau. “Nós vamos formar parceria com o conselho deliberativo, com o conselho fiscal, com todo o quadro dissociado. Então, vamos dar continuidade ao trabalho que o Marco (irmão de Munir) vinha fazendo junto com o Mauro e vamos avançar cada vez mais na área esportiva, social, de lazer”, disse o presidente.

Segundo o presidente, a sede deverá receber investimentos na estrutura. “Vamos investir na piscina, no campo de futebol, na quadra, na nossa sede social. Faremos trabalho pra melhorar a qualidade do clube para os sócios que utilizam a sauna, a sinuca, vamos investir em todo clube. Nós vamos trazer eventos de primeira linha para o clube, vamos fazer parceria com empresários do ramo”, afirmou o presidente.

Além do vice Mauro Bacalhau, Munir contará com 12 diretores. O Clube Comercial conta ainda com 20 conselheiros deliberativos e cinco conselheiros fiscais. Munir agradeceu a confiança ao receber o cargo e afirmou que o Clube Comercial irá ser destaque na região. “Família comercialina, podem ter certeza de que vamos nos dedicar ao máximo para dar continuidade ao trabalho realizado pelo meu irmão Marco, Mauro e toda sua diretoria, e vamos avançar cada vez mais, consolidando o Clube Comercial como um dos melhores da região”, disse.