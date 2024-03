Munir comanda audiência pública sobre transtornos mentais em idosos

Volta Redonda – A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, representada por seu presidente, o deputado estadual Munir Neto (PSD), vai realizar na próxima segunda-feira (18), a partir das 14h, na Câmara Municipal de Volta Redonda, audiência pública que vai discutir: “Prevenção e Promoção da Saúde Mental da Pessoa Idosa”.

A audiência atende uma solicitação do vereador Ednilson Vampirinho (MDB) que preside a Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da Câmara Municipal.

Os palestrantes serão: Dr. José Roberto Barroso Arantes, médico geriatra pela SBGG/AMB, Dina Frutuoso, professora Doutora na UFRJ em psicologia clínica e Didata em Análise Transacional e presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Associação Nacional e Internacional de Imprensa (ANI) e Rose Machado Vilela, profissional de Educação Física e Gestora Esportiva da secretaria municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda.

Entre os convidados estão os 21 vereadores de Volta Redonda, o vereador Alexsandro Sena, de Piraí, a vereadora Kátia Miki, de Barra do Piraí, o vereador Coleiro, de Rio das Flores, o vereador Manoelzinho, de Vassouras, a vice-prefeita de Pinheiral, Sediene Maia, o ex-prefeito de Quatis, Bruno da Padaria e secretários de Assistência Social e Saúde de diversos municípios da Região Sul Fluminense.

