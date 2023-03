Munir conquista polo do Café do Trabalhador para Volta Redonda - Diário do Vale

Munir conquista polo do Café do Trabalhador para Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 11:50 horas

Programa do governo do estado será inaugurado no próximo dia 17, a pedido do deputado estadual Munir Neto

Rio de Janeiro – Em reunião com a secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, na sede da secretaria, no Centro do Rio, o deputado estadual Munir Neto (PSD) recebeu a notícia de que o município de Volta Redonda será contemplado com um Polo do Café do Trabalhador. O programa do governo do estado fornece café da manhã à preço popular: R$ 0,50. Por este preço, o cidadão compra café com leite, pão com manteiga e uma fruta. A inauguração está prevista para o dia 17 de abril, quando a secretária estadual cumprirá agenda com o deputado na cidade.

“A indicação nº 559/2023, que solicita a implantação de um Polo do Café do Trabalhador, foi uma das primeiras ações que protocolei na Alerj. A gente fica muito feliz ao ver que estamos sendo atendidos. A assistência social é uma das minhas principais bandeiras. Sem dúvidas, essa é uma das secretarias que mais vou manter contato. É meu desejo fortalecer e buscar projetos, programas e investimentos para Volta Redonda e nossa região. Quero aproveitar que a Rosângela é uma pessoa muito sensível e tem um olhar especial para o nosso interior. Tenho certeza que vamos ter muitas novidades”, anunciou o deputado.

No encontro, também foi discutido o repasse de verba para as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, em alguns bairros de Volta Redonda. Esse processo está em fase de licitação para que essas famílias possam acessar o cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, em parcela única, que poderá ser utilizado para compra de material de construção, eletrodomésticos e móveis.

Restaurante popular de Volta Redonda

Outra solicitação feita por Munir é a retomada da administração do Restaurante Popular de Volta Redonda pelo Estado, a vez que atualmente a prefeitura arca com os custos da unidade. Na próxima quarta-feira (05), o Superintendente de Segurança Alimentar do Café do Trabalhador e dos restaurantes do povo da secretaria, Victor Hugo Miranda, vem até Volta Redonda para fazer uma visita técnica de rotina do órgão.

“O Restaurante Popular de Volta Redonda funciona muito bem, a prefeitura fornece diariamente café da manhã e almoço, mas é um desejo antigo meu e do prefeito Neto, que o estado retome a administração. Isso acontecendo vai ser muito bom para Volta Redonda. A prefeitura vai conseguir uma economia muito grande nos cofres públicos, explicou Munir, acrescentando que a secretária confirmou uma visita ao restaurante.

A secretária Rosângela Gomes se mostrou satisfeita com o resultado da reunião:

“Fico feliz em receber o deputado Munir, que é um deputado que abraça e veste a camisa da assistência, que já lutou muito como secretário municipal de Assistência, e o prefeito Neto, que também vem desenvolvendo um bom trabalho. Aqui hoje discutimos muito sobre a questão da segurança alimentar, e estaremos em breve inaugurando o Café do Trabalhador para quem mais precisa”, ressaltou a secretaria.

Participaram do encontro o assessor Deley, e, de Volta Redonda, a Subsecretária de Assistência Social, Rosane Marques de Carvalho, a Diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial, Thaís de Oliveira Alexandre, e o Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social, Eduardo Alvarenga. Pela equipe da secretaria, o Chefe de Gabinete, Anderson Coelho, do Subsecretário do Sistema Único de Saúde (Suas), Pedro Merlo, e da Superintendente da Gestão do Suas, Dayse Marello.