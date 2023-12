Munir cria Grupo de Trabalho para acompanhar Teste do Pezinho no Estado

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto criou um Grupo de Trabalho, o GT/Raras RJ para atuar junto ao Governo do Rio de Janeiro, garantindo a eficácia da Ampliação do Teste do Pezinho, iniciada em junho no Estado: “Legislativo, Executivo, Judiciário, universidades, associações, institutos, familiares e raros vão atuar juntos para o Rio ser referência nacional na Triagem Neonatal. É no Teste Ampliado e exames subsequentes que o diagnóstico é feito e vidas são salvas”, explicou Munir Neto.

A criação do GT/Raras é resultado de audiência pública na Alerj sobre Triagem Neonatal no Estado, organizada pelo deputado Munir Neto (PSD), coordenador da Frente Parlamentar em Atenção às Doenças Raras.

No evento, Tatiane de Britto, mãe de Maria Cecília (6 anos), portadora de uma doença rara autoinflamatória não diagnosticada, contou um pouco de sua luta. Ela mostrou, com sua história, a realidade de milhares de bebês raros que não têm acesso a um diagnóstico e por isso crescem com sequelas irreversíveis.

Tatiane contou, ainda, que a filha faz uso contínuo de três medicações e uma alimentação especial, cujo fornecimento foi suspenso pelo SUS: “Com isso, ela teve sequelas como baixa estatura, baixo peso e outras implicações”.

Juan Llerena, um dos palestrantes da audiência e coordenador do Serviço de Referência de Doenças Raras do Instituto Fernandes Figueira, enfatizou a necessidade de instruir funcionários da saúde e a população e organizar o sistema para essa ampliação do teste: “90% dos bebês que nascem no Brasil fazem o teste do pezinho. O problema é o tempo que se leva para obter o diagnóstico de uma doença rara. E o raro não tem tempo”.

Armando Fonseca, Secretário da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, foi além: “A entrada imediata de toda uma cadeia de tratamento é essencial para salvarmos vidas. A maioria dessas doenças lesam o cérebro. Então, se você perde tempo, você perde cérebro”.

“Esta audiência é a primeira de muitas ações que vamos empreender juntos, Frente, Grupo de Trabalho e raros e familiares. Já estamos nos organizando para ir a Brasília, além de estarmos mergulhados no trabalho de leis a serem modificadas ou criadas. Os raros têm vez, voz, visibilidade. Precisam ser enxergados e cuidados. Isso é urgente”, afirmou Munir Neto.