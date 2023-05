Munir e Pampolha anunciam licença para CSN fazer obras do TAC ambiental

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 18:30 horas

Vice-governador aponta que empresa já comprou os equipamentos e trabalhos devem começar ainda este ano

Volta Redonda – A redução da carga de poluição ambiental em Volta Redonda ganhou um impulso. Em reunião nesta terça-feira (9), com o governador interino do Rio e também secretário de Meio Ambiente do estado, Tiago Pampolha, o deputado estadual Munir Neto (PSD) foi informado de que a CSN recebeu a licença ambiental para a implantação de equipamentos que reduzirão sensivelmente a carga poluidora da siderúrgica.

“Nos encontramos com o governador interino para falar de importantes questões ambientais da Região Sul Fluminense e tivemos ótimas notícias que abrem perspectivas de uma progressiva e constante redução do nível de poluição em Volta Redonda e cidades adjacentes, causados pela Companhia Siderúrgica Nacional”, explicou Munir Neto, que participou da reunião acompanhado do assessor especial Deley Oliveira.

A poluição provocada pela escória da CSN em Volta Grande abriu a pauta de reuniões. “Ele nos disse que uma ação para minimizar esse problema já está em execução. Vamos acompanhar de perto”, disse Munir.

Sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Tiago Pampolha garantiu que o governo está acompanhando atentamente o cumprimento do acordo e se comprometeu a manter o gabinete de Munir Neto informado.

Outra boa notícia é que Volta Redonda vai ganhar mais uma Estação de Tratamento de Água (ETA). “Recebemos o aval do governo e vamos tocar esse projeto. E tem mais: A ETA vai melhorar a qualidade da água não só de Volta Redonda, mas também de Barra Mansa, Barra do Piraí e Pinheiral”, comemorou o deputado. E mais: a Secretaria do Meio Ambiente do Estado levará para a cidade vários projetos ambientais educativos voltados para crianças e jovens.

Participaram da reunião, além de Munir Neto e seu assessor Deley, o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Philipe Campello, a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Ana Asti, e a superintendente de Resíduos e Economia Circular da secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas).