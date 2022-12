Munir monta estratégia de apoio a projetos para a região - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 07:31 horas

Em encontro no Rio, deputado estadual eleito se reúne com bancada eleita do PSD para alinhar defesa de propostas do Sul Fluminense

Volta Redonda – Deputado estadual eleito, Munir Neto se reuniu nesta quarta-feira, dia 7, com os colegas que vão compor a bancada do PSD na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em 2023. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro e contou ainda com a participação de Eduardo Cavaliere, Lucinha, o veterano Luiz Paulo Cláudio Caiado e Guilherme Schleder.

Munir Neto aproveitou a reunião para levar aos demais deputados eleitos algumas das preocupações e pautas que devem nortear o início do mandato, que começa oficialmente em fevereiro, data da posse dos novos parlamentares. Segundo Munir, Saúde, Segurança e Social serão algumas das prioridades.

— O Social já faz parte da minha história e estará presente nas minhas ações também como deputado. Porém, agora no campo parlamentar, vamos poder ampliar o raio de ação — disse ele.

Na Saúde, Munir disse que uma de suas preocupações é ajudar a prefeitura de Volta Redonda a equipar os novos leitos que estão sendo feitos no anexo ao Hospital do Retiro, bem como fazer o mesmo com o Hospital da Criança. Na área da Segurança, o deputado estadual eleito diz que vai defender o aumento do efetivo dos batalhões da Polícia Militar e das delegacias espalhadas pelo Sul Fluminense.

Munir ressaltou que estará pela primeira vez atuando no Legislativo, depois de ter sido secretário do Poder Executivo por quase 20 anos.

— Sempre tive um estilo agregador, gosto de escutar todos e discutir ideias. Não acredito em dificuldade para adaptação ao Legislativo. Tanto que já estou me reunindo com os demais parlamentares para ganhar apoio às minhas ideias, bem como escutando o que os colegas têm para dizer — disse.