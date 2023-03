Munir Neto acompanha processo de pavimentação asfáltica de Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 18:34 horas

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu na manhã desta quarta-feira (1º), com a subsecretária executiva da Secretaria de Estado das Cidades, Sheila Cardoso de Andrade, para acompanhar o andamento do processo de contratação da empresa que vai realizar os serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização, em várias ruas de Volta Redonda.

Após a conclusão da licitação, agora o governo do estado deve liberar o empenho e assinar o contrato, para que as obras saiam do papel. Segundo Munir, isso deve ocorrer ainda dentro da primeira quinzena de março.

“As obras de asfaltamento vão avançar muito em Volta Redonda. O governo do estado está investindo muito em obras de asfaltamento, que vão permitir que o prefeito Neto refaça pavimentação do município. Viemos à Secretaria das Cidades, para acompanhar e pedir celeridade na finalização do processo, para darmos início nas obras ainda esse mês. Esse serviço trará melhorias para a nossa cidade. O Governo do Estado tem sido um grande parceiro de Volta Redonda e a Sheila é sem dúvidas uma das pessoas que mais tem nos ajudado”, destacou Munir, que estava acompanhado do ex-deputado federal Deley de Oliveira.

Visita ao DER-RJ

O deputado aproveitou para fazer uma visita ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que fica no mesmo prédio da secretaria das Cidades. Munir levou ao órgão demandas de toda região Sul Fluminense, principalmente para que sejam apresentadas soluções para as estradas estaduais, muito castigadas pelas chuvas.

Como é o caso da interdição da RJ-153, que liga o estado do Rio de Janeiro ao de Minas Gerais, que vem trazendo inúmeros transtornos à população e ao comércio local.

Munir Neto foi recebido pelo vice-presidente do DER, Gladstone Felippo Santana.

“As chuvas estão castigando grande parte das cidades do Sul Fluminense. São muitas estradas que estão sendo obstruídas e que estão desabando. Fora as que necessitam de capina, roçada e revitalização. Reunimos as principais demandas e aproveitamos para apresentar a direção do DER e pedir soluções”, concluiu.