Munir Neto busca ampliar cursos profissionalizantes da Faetec no Sul Fluminense

Sul Fluminense – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu, nesta quarta-feira (20), com o presidente interino da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), Sérgio de Abreu Costenplate. Em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o parlamentar buscou viabilizar o aumento de cursos ofertados pela fundação no Sul Fluminense.

Na pauta, Munir solicitou a implantação do curso de Ensino Superior de Gestão da Tecnologia da Informação e dos cursos pós-médio de Administração e Logística para a Faetec Volta Redonda. Além disso, pediu o retorno da formação voltada para o Audiovisual no Polo de Barra do Piraí.

“Foi uma alegria muito grande receber o presidente interino da Faetec em nosso gabinete na Alerj para articularmos a ampliação de cursos profissionalizantes e pós-médio e de ensino superior para atender os nossos cidadãos volta-redondenses e de toda Região Sul Fluminense. Precisamos investir e qualificar profissionalmente os nossos adolescentes e jovens”- disse o parlamentar.

O deputado, que faz parte da base aliada do Governo do Estado, tem feito articulações com os secretários de estado com o intuito de fortalecer o Médio Paraíba, com projetos e ações que visam melhorar a qualidade de vida da população.

Munir recebeu também a presidente da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), Fernanda Lessa, que estava acompanhada de toda sua equipe para debater juntos Políticas Públicas para crianças e adolescentes de todo o Estado do Rio de Janeiro.

Como presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj, Munir Neto tem feito audiências públicas e discutido junto aos órgãos competentes as demandas que recebe de entidades, da população, de políticos e do judiciário.

“A nossa comissão na Alerj vem trabalhando muito. Recebemos diversas demandas de inúmeros segmentos. É importante essa articulação com o poder público para que possamos avançar na criação de políticas públicas e na garantia do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”.

O parlamentar disse ainda que a FIA apoia importantes instituições filantrópicas da nossa região.

“Vamos cobrar para que a FIA continue apoiando as diversas entidades beneficentes que realizam um trabalho de excelência e chegam muitas vezes onde o poder público não conseguem alcançar. Em Volta Redonda eles ajudam no atendimento de 100 crianças e adolescentes atendidos na Casa da Criança e do Adolescente e no trabalho com pessoas com deficiência ofertados pela Apadefi e Apae”, concluiu.

Participaram do encontro o vereador Alexsandro Sena (PSD), do município de Piraí, e a promotora de Justiça, Dra. Daniela Vasconcellos.