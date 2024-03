Munir Neto busca programas habitacionais para o Sul Fluminense

Estado do Rio – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu nesta quarta-feira (6), com o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, Reginaldo Jardim Ferreira, para buscar a construção de novos conjuntos habitacionais no Sul Fluminense.

De acordo com Munir, é importante ampliar os programas de moradia popular para os municípios do nosso sul do estado.

“Eu fui à Cehab buscar a construção de novas casas populares em Volta Redonda e outros municípios do Sul Fluminense. O presidente vai agendar uma visita técnica, aqui no interior, para vistoriar os terrenos ociosos do estado que têm condições de se tornar conjuntos habitacionais. Moradia é um direito de todos! O prefeito Neto tem interesse em ampliar projetos habitacionais na cidade e tenho certeza que outros prefeitos também. Vamos acompanhar para que se torne realidade logo”, destacou o deputado.

Além da construção de novas moradias populares, Munir foi em busca de reforma para os empreendimentos que já tem mais de 10 anos de construção. Em Volta Redonda, o parlamentar solicitou melhorias nos apartamentos do Santa Cruz, que foram entregues pela Cohab, do Ingá I e II, do “Minha Casa, Minha Vida” e dos Residenciais Irmã Terezinha e Dom Waldyr Calheiros, em Arrozal, distrito de Piraí.

“Já está bem adiantado o processo de reforma dos apartamentos do Santa Cruz, que tem mais de 10 anos de construção e que foram entregues pela Cohab na época. Além disso, pedimos para incluir o Ingá I e II, do ‘Minha Casa, Minha Vida’ e os residenciais Irmã Terezinha e Dom Waldyr Calheiros, que ficam em Arrozal. Nos últimos meses uma chuva atingiu Volta Redonda e castigou os moradores de alguns prédios do Santa Cruz. Eles também serão contemplados com reformas e melhorias”, informou.

Fortes Chuvas em Barra do Piraí

Recentemente o município de Barra do Piraí também enfrentou fortes chuvas que deixaram mais de 100 pessoas desabrigadas.

Advertisement

Munir solicitou também ao diretor-presidente da Cehab, a construção de novas casas populares para atender essas famílias que perderam suas casas e que estão recebendo o benefício do Aluguel Social.

“O Reginaldo Jardim se mostrou supersensível a questão das famílias que perderam tudo durante as chuvas de Barra do Piraí. Vamos levá-lo ao prefeito Mario Esteves, verificar se tem terreno disponível no município e articularmos para que isso se torne realidade logo. Essas famílias precisam reconstruir suas vidas com dignidade”, concluiu.