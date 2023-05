Munir Neto convoca audiência pública para debater combate à violência escolar

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 14:35 horas

Estado do Rio – O deputado estadual Munir Neto, presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) convocou para esta quarta (10), às 11h, uma audiência pública com o tema ‘Violência na Escola e Contra a Escola’.

“Vamos ouvir estudiosos sobre esse tema tão relevante para a sociedade”, disse o deputado .A audiência foi sugerida pela deputada Carla Machado , integrante do colegiado, após recentes episódios de ataques e ameaças a escolas no Rio de Janeiro e no Brasil. “Precisamos urgentemente dialogar com diferentes atores sobre o cenário preocupante hoje nas nossas escolas”, comentou a parlamentar.

O evento contará com palestras de autoridades no assunto e com o depoimento da estudante Pérola Magalhães, mobilizadora da rede ‘Não bata, Eduque’. Foram convidados pesquisadores e especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), das universidades UFRJ, UniRio, Uerj, UF e Souza Marques; da Coordenadoria da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ); da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (Acterj); da Sociedade de Mediação de Conflitos (Somec-RJ), além de psiquiatras e outros profissionais de saúde.