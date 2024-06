Munir Neto e Bernardo Rossi acompanham ação do Limpa Rio em VR

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) recebeu, nesta terça-feira (25), o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, para fiscalizar as ações do Limpa Rio, programa do governo do estado, em Volta Redonda. O Córrego Brandão, na Vila Santa Cecília, recebeu investimentos do projeto.

O Limpa Rio foi desenvolvido pelo governo do estado, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). O projeto visa a realizar a limpeza e o desassoreamento dos rios e canais do estado. De acordo com o deputado, as ações do Limpa Rio vão acabar com os alagamentos no período de chuvas fortes.

“O Limpa Rio é mais um serviço maravilhoso do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Essas ações vão melhorar a qualidade de vida da população que acaba sendo prejudicada com os alagamentos. Já foram retirados mais de 30 caminhões de areia. Agradeço ao Bernardo Rossi e ao governador Cláudio Castro por estarem investindo tanto em nossa cidade e no Sul Fluminense”, destacou Munir.

De acordo com Bernardo Rossi, secretário estadual de Meio Ambiente, a secretaria estadual encaminhou para Volta Redonda o Limpa Rio, com as máquinas, e o Limpa Rio Comunidades, em que as ações são feitas de forma manual, uma vez que as máquinas não conseguem entrar.

“Esse é o melhor período para realizar a Limpeza dos Rios, uma vez que não estamos no período de chuvas. Eu tenho certeza que Volta Redonda esta ganhando muito com esse serviço da nossa secretaria”, comentou.

Serão limpos os córregos: Cachoeirinha, dos Carvalho, São Geraldo, Ribeirão do Inferno, Cafuá, Vila Mury, União, dos Coqueiros, Brandão, Búgio, da União, dos Peixes, Secades e Aterrado.

Nova Estação de Tratamento de Água

O prefeito Antônio Francisco Neto (PP) solicitou ao secretário que envie recurso do Governo do Estado para a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA).