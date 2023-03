Munir Neto empreende 12 ações pela melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 16:29 horas

Em 2023, a população brasileira passou para 215 milhões de habitantes, segundo projeções da ONU, sendo 33 milhões de idosos. Mas esse número pode ultrapassar os 58 milhões casos se confirmem as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para as próximas quatro décadas.

Esses números, em particular um dado da pesquisa social da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que aponta que 30% dos idosos são analfabetos, entraram no radar do deputado Munir Neto (PSD) na mesma semana em que um caso tomou conta das redes sociais: a internação involuntária de uma pessoa idosa que foi praticamente sequestrada quando saía de uma agência de um banco.

Presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa na Alerj, Munir ouviu, em audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde, histórias e dados evidenciadores do aumento de casos de usurpação dos direitos desse público mais vulnerável em todo o Estado do Rio. A participação como presidente dessa audiência, sua primeira ação em prol da pessoa idosa, teve desdobramentos. Desse encontro, em que autoridades públicas participaram, ele saiu com uma decisão tomada: unir forças com os diversos entes do poder público e representantes da sociedade civil, e acelerar a busca por soluções.

A determinação já rendeu frutos: em apenas nove dias, ele e sua equipe de trabalho na Alerj empreenderam mais 11 ações de proteção e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, além da audiência conjunta. “Precisamos avançar. E rápido. A pessoa idosa tem pressa de viver a vida com qualidade. É direito dela e obrigação nossa, de toda a sociedade, garantir isso”, diz Munir, lembrando que o percentual de idosos analfabetos é preocupante por serem mais vulneráveis ainda.

No dia seguinte à audiência, dois projetos de lei foram protocolados. Um deles prevê a implantação de um sistema de informações sobre pacientes internados involuntariamente em clínicas psiquiátricas e comunidades terapêuticas públicas e privadas. Esse sistema deve ser integrado à Secretaria Estadual de Saúde, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e à Polícia Civil. Assim, no ato da internação, os dados do paciente, do médico que autorizou a internação e de quem a solicitou, ficam acessíveis em tempo real para as autoridades. Essas, suspeitando de algo, imediatamente entram em ação.

O outro projeto estabelece que a instituição psiquiátrica que no prazo de 72 horas não enviar a comunicação ao MPRJ sobre os pacientes internados de forma involuntária estará sujeita a sanções que vão desde advertência até multa de 2.000 UFIRs-RJ (R$ 8.665,80) e interdição.

Um terceiro projeto foi protocolado uma semana depois: o que cria a Patrulha da Pessoa Idosa, inspirado no programa de mesmo nome já implantado em Volta Redonda e que tem contribuído para diminuir consideravelmente o número de violência praticada contra esse público. O projeto prevê que um grupo de profissionais qualificados vá até os locais de ocorrência das denúncias que chegam aos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), nos casos de violência. A atuação da Patrulha da Pessoa Idosa visa inibir os agressores, como já ocorre em Volta Redonda.

Além dos três projetos, Munir também convidou autoridades para junto com elas discutirem soluções. Foram três reuniões: uma com o Delegado da Pessoa Idosa, Gilberto Ribeiro, outra com a Promotora Cristiane Branquinho e o Defensor Público Valmery Jardim; e uma terceira com o Secretário do Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo. “As instituições envolvidas precisam falar entre si, melhorar essa interlocução”, pontua o deputado.

Várias ações e ideias já surgiram das reuniões. A representante do Ministério Público elogiou a iniciativa: “O engajamento, a vontade em querer avançar, é fundamental e eu vejo isso aqui na Comissão da Pessoa Idosa. Eu conheço o trabalho de Volta Redonda com esse público e é muito bom. É um diferencial e um exemplo a ser seguido”, afirmou Cristiane Branquinho, que citou o Centro Dia da Pessoa Idosa como um dos programas exemplares da cidade que precisa ser levado para todo o Estado RJ. Outro programa, pioneiro na América Latina, é o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, reconhecido como referência pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

Tanto ela quanto o Defensor Jardim e o Delegado Ribeiro foram unânimes em dizer que os casos de usurpação dos direitos da pessoa idosa têm, em sua grande maioria, uma raiz financeira e outra de desinformação. “Ou a família não tem recursos ou é interesseira. As reclamações sempre têm fundo patrimonial. Empréstimo consignado é uma epidemia na delegacia. É fundamental que se iniba também com ações legislativas a atuação dessas instituições financeiras que agem de má-fé”, ressaltou o delegado. O Defensor Jardim foi além: “A vulnerabilidade da pessoa idosa aumenta com a falta de informação sobre seus direitos. É preciso levar a informação a elas e educar a sociedade”.

Duas emendas e duas campanhas foram empreendidas logo após as reuniões. Uma emenda foi feita por Munir a um projeto de lei que estabelece medidas de proteção quanto à contratação de empréstimos consignados. A emenda estabelece que o empréstimo contratado tem de ser creditado na conta em que a pessoa idosa contratante recebe o seu benefício.

A outra emenda, ao mesmo projeto, obriga a instituição ou empresa a enviar as condições do contrato por e-mail, via postal ou outro meio físico à pessoa idosa que está contratando o empréstimo. Com isso, ela tem acesso a todos os detalhes e não apenas ao que o vendedor diz ao telefone. Em paralelo, a equipe de Munir iniciou o planejamento de duas campanhas educativas: uma informa os direitos da pessoa idosa; outra, os principais golpes de que são vítimas, além de dicas para não cair neles.

Outra ação empreendida foi a preparação e convocação de uma audiência pública para discutir as políticas públicas para a Pessoa Idosa, a ser realizada em abril. “As coisas têm de acontecer. É arregaçar as mangas, formar uma força-tarefa com representantes do poder público e da sociedade civil e, juntos, pensar, planejar e executar. Destravar obstáculos, ouvir as pessoas, querer resolver. Esse é o mais importante papel que um político tem: o de ser a ponte entre quem precisa e quem pode fazer”.