Munir Neto leva projetos do governo do estado para o Sul Fluminense

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 17:18 horas

Demandas foram apresentadas pelo deputado estadual ao secretário estadual de Governo

Estado do Rio – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se encontrou com o secretário estadual de Governo, Bernardo Rossi, no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, para alinhar as demandas apresentadas pelos municípios do Sul Fluminense aos programas do governo do estado.

Um dos projetos é o ‘RJ para Todos’, que funciona de forma volante e que leva assistência à população mais vulnerável e em situação de rua. Um dos principais pilares neste sentido é promover acesso aos direitos como documentação básica, reinserção familiar, inclusão ao mercado de trabalho e acolhimento social.

Ficou acertado entre Munir e Rossi que Volta Redonda vai receber o ‘RJ para Todos’, no dia 05 de agosto, na Praça Brasil.

“Esse projeto tem tudo a ver com o trabalho que a gente sempre desenvolveu na cidade do aço. Acredito que uma das funções do poder público é cuidar verdadeiramente das pessoas. Esse projeto maravilhoso, possibilita levar a quem precisa e tem dificuldade de acesso, os serviços públicos. Isso é garantia de direitos”, pontuou Munir.

A pedido do deputado, o ‘RJ para Todos’ percorrerá também para cidades do Sul Fluminense, como: Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, no distrito de Arrozal, Barra do Piraí e Rio Claro.

Projeto educativo chega às escolas públicas

A “Educação para o trânsito – Escola Nota 10”, direcionada a alunos entre 14 e 18 anos, é outra ação que chegará às escolas públicas de Volta Redonda, no mês de maio, por intermédio de Munir.

Realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, o projeto apresenta palestras e dinâmicas educativas para os adolescentes, a fim de conscientizar os futuros motoristas sobre o risco de beber e dirigir.

“As equipes da Lei Seca tem um trabalho reconhecido pela fiscalização muito atuante no Estado do Rio de Janeiro. Mas ela tem também um braço educativo que estimula a responsabilidade e a conscientização. É um projeto de extrema importância que temos na Segov, pois prepara os condutores do futuro, promovendo a prevenção aos acidentes de trânsito”, destaca o secretário de Governo, Bernardo Rossi.