Munir Neto participa da caminhada contra abusos e exploração

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) foi às ruas do bairro Santa Cecília, importante centro comercial de Volta Redonda, ao lado de representantes da prefeitura municipal e de instituições de proteção à infância, conscientizar a população contra os abusos e exploração de crianças e adolescentes.

O ato marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi criado com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.

Para Munir, que preside a Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, essa conscientização é importante visto que, no Estado do Rio de Janeiro, há uma média de aproximadamente 10 mil crianças e adolescentes vítimas de abusos por dia no estado.

“Só com a união entre o poder público e a sociedade civil vamos conseguir combater esses crimes. Em 2023, quase nove mil denúncias chegaram às delegacias e ao Disque 100. Dessas, em torno de 3,5 mil foram crianças de até 13 anos que sofreram abusos. Há ainda os casos que não chegaram às autoridades por falta de denúncia, então nós estamos pedindo que as pessoas informem às autoridades pelo Disque 100 ou através do canal de atendimento da nossa comissão na Alerj”, disse o deputado.

A secretária municipal de Assistência Social da cidade, Rosane Marques, a “Branca”, salientou a importância da data.

“A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma realidade alarmante em muitas partes do mundo, sendo uma violação flagrante dos direitos humanos mais fundamentais. Estima-se que muitos meninos e meninas são vítimas desse abuso todos os anos, sofrendo danos físicos, emocionais e psicológicos profundos que podem assombrá-los pelo resto de suas vidas”, afirmou Branca.

Campanha Maio Laranja na Central do Brasil

Na Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, local de intensa movimentação, Munir realizou na última quinta-feira (16) uma grande panfletagem com a Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro (Aceterj), conselhos estaduais e municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Fundação Leão XIII, a Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) e a SuperVia, que vai transmitir de forma permanente, a pedido do deputado, peças da campanha em áudios e telões nas estações.

Vale lembrar que os canais para envio de denúncias são o Disque Criança e Adolescente da Alerj, 0800-023-0007, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; e o Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), ativo 24 horas por dia, sete dias por semana.