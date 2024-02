Munir Neto pede ampliação do ‘Segurança Presente’ de Volta Redonda

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) visitou a sede do projeto “Segurança Presente” de Volta Redonda, que fica na Praça Brasil, no bairro Vila Santa Cecília. Munir foi recebido pelo major José Eduardo Martins Silvério, coordenador local do programa, que apresentou o efetivo, a forma de funcionamento, os levantamentos estatísticos e as principais ocorrências resolvidas.

“Eu vim fazer uma visita para na sede do Segurança Presente, que completou pouco mais de um ano de implantação em Volta Redonda. Fiquei muito satisfeito com os resultados que o projeto tem apresentado. Temos que agradecer o governador (Cláudio Castro) por ter dado esse presente para o nosso município e destacar a iniciativa do prefeito Neto em jogar junto com o Estado a favor da segurança”, destacou o parlamentar.

De acordo com Munir, o projeto vem registrando reduções significativas de práticas delituosas na Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto, dois dos centros comerciais mais importantes da cidade e que são cobertos pelo trabalho dos agentes. Como foi apresentado pela equipe do projeto, na Vila Santa Cecília foi registrado apenas um roubo de rua nos nove primeiros meses do ano passado, em uma queda 97% se comparado ao mesmo período de 2019 (41 registros). Os roubos de veículos e a estabelecimentos comerciais foram zerados no período, contra 6 e 3 registros em 2019, respectivamente. Os números de 2023 relacionados a furto de veículo (2) e de aparelho celular (1) mostram redução de 95% e 96%, respectivamente.

Ampliação do Segurança Presente

O deputado já está agendando um encontro com o secretário estadual de Governo, pasta que coordena o Segurança Presente, para solicitar aumento do efetivo, a construção de uma nova base e a ampliação do projeto. Segundo ele, o projeto de Segurança Pública merece ser expandido para outros bairros e centros comerciais da cidade.

“Vamos nos reunir com o Bernardo Rossi, secretário de Governo e solicitar a ampliação do Segurança Presente em Volta Redonda. O que tem dado certo precisa ser expandido para outros bairros e centros comerciais da cidade, como o Retiro, por exemplo. Essa é uma ferramenta que traz mais segurança para a nossa população”, concluiu.