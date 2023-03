Munir Neto se reúne com equipe do MEP para dialogar sobre pautas ambientais - Diário do Vale

Munir Neto se reúne com equipe do MEP para dialogar sobre pautas ambientais

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 09:36 horas

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD), se reuniu pela segunda vez, em menos de uma semana, com a equipe do Movimento Ética na Política (MEP), para dialogar sobre questões ambientais, como a Pedreira da Voldac.

Acompanhado do Miguel Arcanjo, secretário Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda, o parlamentar mediou uma roda de conversa, com o intuito de iniciar um projeto de transformação da Pedreira, que fica no bairro Voldac, num ponto turístico sustentável e de estudos.

“A iniciativa de convidar o secretário do Meio Ambiente e seus assessores foi para ajudar nos esclarecimentos técnicos sobre o local, dada a importância da proposta levantada pelo MEP. A ideia é boa! Vamos tentar ajudar a sair do papel”, comentou Munir.

A equipe socioambiental do MEP, vem pleiteando a transformação da Pedreira da Voldac em um Monumento Natural (MONA), para que no espaço público a preservação da biogeodiversidade seja preservada e reconhecida.

O secretário municipal de Meio Ambiente pontoou algumas questões técnicas e orientou por onde se deve iniciar o processo para conseguir autorização do Ministério de Minas e Energia para o uso do espaço.

“O pleito de vocês é muito positivo, porém há necessidade de liberação do Ministério Minas e Energia, para que se descaracterize como área de reserva mineral. Se conseguirmos isso, acho que poderemos avançar”, afirmou Miguel Arcanjo.

Após debates e considerações, o deputado Munir, na linha do secretário sugeriu que o MEP fosse o responsável pelo início do trâmite, encaminhando à secretaria municipal de Meio Ambiente, solicitação para estudos e parecer técnico, sobre a possível transformação da Pedreira num monumento ambiental.

“É impotente que o MEP dê o ponta pé inicial e encaminhe um documento à SMMA, expondo que não cabe mais exploração mineral no local e informando sobre seus potenciais. Com o parecer técnico da SMMA em mãos, iremos agendar com o secretário estadual de Energia, para seguirmos orientações, concluiu.