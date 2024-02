Munir Neto trabalha para fortalecer PSD na região

Sul Fluminense – O deputado estadual Munir Neto trabalhando para fortalecer o Partido Social Democrático (PSD) na região. Segundo o deputado, o período do recesso parlamentar, foi usado para visitar os prefeitos de cidades da Região Sul Fluminense, se colocando à disposição para levar demandas dos municípios para o Executivo Estadual.

Além de intermediar a relação dos prefeitos e aliados com o Governo do Estado, Munir também se dedicará normalmente às sessões na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mais que isso, o deputado se prepara para uma carga extra de trabalho entre as muitas comissões que passou a integrar no primeiro ano de mandato.

Munir participa de cinco comissões técnicas, uma CPI para investigar o método de reconhecimento facial em delegacias e na coordenação das Frentes Parlamentares de Fomento ao Audiovisual e de Doenças Raras.

“Nós temos um trabalho intenso na Alerj presidindo a Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, integrando as comissões de assuntos municipais e desenvolvimento regional, cultura, defesa dos direitos da mulher e pessoa com deficiência. Além disso, coordenamos frentes importantíssimas como a de Fomento ao Audiovisual e de Doenças Raras que precisam de uma atenção especial. 30% das crianças raras morrem antes dos 5 anos por falta de diagnóstico”, destacou o parlamentar.

Munir pretende também intensificar as audiências públicas que tem feito nas Câmaras Municipais de diversas cidades do Médio Paraíba, durante este ano. O deputado tem intenção de avançar em políticas públicas para crianças, adolescentes, pessoas idosas e com deficiência.

No dia 18 de março, a Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, presidida por Munir, estará na Câmara Municipal Volta Redonda, das 14h às 17h dialogando com lideranças políticas, entidades e com a sociedade civil sobre “Prevenção e promoção da saúde mental da pessoa idosa”.

“Temos percorrido alguns municípios buscando discutir políticas públicas através de audiências públicas. Já estivemos em Volta Redonda e Barra do Piraí. Em 2024 vamos ampliar esse trabalho. É importante avançarmos em políticas para as minorias”.

Fortalecimento do PSD no Sul Fluminense

O deputado vem cumprindo um papel estratégico de fortalecimento do Partido Social Democrático (PSD) em todo o Sul Fluminense. De acordo com Munir, é importante que a sigla tenha uma grande quantidade de prefeitos e vereadores eleitos nas eleições municipais deste ano.

“Eu tenho caminhado por toda região fortalecendo o nosso partido, o PSD. É importante para nós termos prefeitos e vereadores eleitos pela sigla. Estamos definindo os nossos apoios e buscando parcerias. Juntos iremos fortalecer o Sul Fluminense”, concluiu.