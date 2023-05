Munir pede reforços para PM e Corpo de Bombeiros do Sul Fluminense

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 16:57 horas

Grupamento de Volta Redonda vai receber carro de salvamento, rabecão e caminhão de resgate

Sul Fluminense – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu nesta semana com o Secretário Estadual da Defesa Civil, Leandro Sampaio Monteiro, e com o Secretário Estadual de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique. O objetivo foi pedir reforço para os batalhões da PM e Grupamentos dos Bombeiros do Sul Fluminense.

Do encontro com Monteiro, realizado no Quartel Central, localizado no Centro do Rio, o parlamentar garantiu boas notícias. “Volta Redonda vai ganhar carro de salvamento, ambulância, rabecão e caminhão resgate, entre outros investimentos para a região. Falamos principalmente sobre rabecão, pois esta é uma necessidade de toda a região atendida pelo nosso Grupamento”, disse Munir.

O deputado também solicitou a ampliação do projeto Bombeiro Mirim, que funciona em Volta Redonda e pode ser expandido para todo o Estado. “O projeto já existe em Volta Redonda e fiz um projeto de lei, que está em tramitação na Alerj, possibilitando ser estendido para todo o estado do Rio de Janeiro”, destacou o parlamentar.

Com o coronel Luiz Henrique, secretário estadual de Polícia Militar, foi debatida a necessidade do aumento do efetivo e aquisição de novas viaturas para ampliar o policiamento ostensivo em todas as cidades do Sul Fluminense.

– Falamos também sobre o projeto de lei de nossa autoria, que cria o projeto social “Policial Militar Mirim” e sobre a indicação legislativa que propõe a criação da “Patrulha do Idoso” em todo o Estado do Rio de Janeiro – finalizou.