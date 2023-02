Munir quer criar projeto de inclusão social nos batalhões da Polícia Militar do estado - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 19:29 horas

Rio de Janeiro – O deputado estadual Munir Neto (PSD) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o Projeto de Lei 245/2023, que dispõe sobre a criação do ‘Policial Militar Mirim’ nos 40 batalhões da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro.

O principal objetivo é preparar crianças e adolescentes para o enfrentamento de situações de emergência no campo da segurança, disseminando a cultura de prevenção, com atividades socioeducativas que agregam orientações e assistência para uma conduta positiva junto à sociedade. Para isso, elas precisam estar matriculadas em escola regular, com frequência mínima de 75% no ano letivo e/ou atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e nos Centros de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS dos municípios.

Queremos propiciar maior interação entre as corporações, as famílias e a comunidade, com a criação de circuitos alternativos de vivência e convivência e ocupar nossas crianças e adolescentes com atividades cívicas, socioculturais, esportivas e recreativas”, explicou Munir.

Se aprovado, o ‘PM Mirim’ será desenvolvido pela Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, podendo celebrar convênios com as prefeituras municipais interessadas e parcerias com organizações não governamentais, além de empresas.

“Os municípios terão total liberdade para celebrar convênios com os batalhões de polícia militar e contribuir na execução das atividades desse importante projeto social. Queremos contribuir na orientação de tantas crianças e adolescentes sobre temas relevantes, como o exercício de cidadania, legislação de trânsito, noções de primeiros socorros, prevenção de acidentes, ecologia e meio ambiente. É vedada, claro, qualquer participação em atividades operacionais da PM”, disse o autor do projeto.

Melhorias na segurança pública

Munir Neto é autor também da indicação 0117/2023, que solicita ao governador Claudio Castro (PL) e ao secretário de estado da Polícia Militar aumento do efetivo e envio de novas viaturas para o DPO de Arrozal, distrito de Piraí.

“Recebemos em nosso gabinete regional a visita do vereador Alexsandro Sena (PDT) de Piraí, quando conversamos sobre algumas demandas existentes no município. Ele nos apontou algumas urgências, como o aumento do efetivo e aquisição de novas viaturas para o DPO de Arrozal, distrito mais populoso do município, que representa um terço da população piraiense. Com esse crescimento constante, infelizmente sobe também o número de delitos. É importante ampliar o número de policiais nas ruas para garantir a segurança e integridade física de todos os arrozalenses”, concluiu.