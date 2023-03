Munir quer garantir acolhimento para animais de estimação que vivem com pessoas em situação de rua

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 12:57 horas

Projeto de lei do deputado estadual prevê instalação de canis nos abrigos públicos e centros de atendimentos

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto quer usar sua experiência na área da assistência social na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O ex-secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda elaborou um projeto de lei que prevê a construção de canis nos abrigos públicos e centros de atendimentos à população em situação de rua.

Pela proposta, que já tramita na Assembleia sob o nº 456/2023, serão criados espaços para acolher animais de pequeno e médio porte, que acompanhem pessoas em situação de rua, nos abrigos públicos e centros de referência especializado para população em situação de rua de todo o estado do Rio de Janeiro.

Segundo Munir, muitas pessoas deixam de receber cuidados nos abrigos por conta da proibição da entrada de animais. “Muitas vezes esses animais são mais que amigos, são a família mesmo de quem vive na rua. Percebemos que durante as abordagens da rede de assistência social, muitos daqueles que têm animais deixam de querer atendimento quando descobrem que serão separados dos animais. Então, vamos tentar resolver isso”, disse Munir.

Enquanto o projeto de lei é preparado para ser apreciado pelas comissões e votado pelos deputados, Munir Neto pretende sensibilizar os gestores municipais para que já comecem a executar o serviço antes da chegada do inverno.

“O inverno é uma estação que castiga muito as pessoas que estão em situação de rua e também os seus animais. Muitos chegam a morrer de frio. O meu PL ainda não foi aprovado pela Alerj, mas eu já vou começar a me movimentar e fazer um trabalho de conscientização com as prefeituras do Sul Fluminense. Em Volta Redonda, eu construí um canil no Centro Pop, quando era secretário e agora vamos conversar com a Carla Duarte, para que seja construído no Abrigo Seu Nadim também. Precisamos usar todos os instrumentos possíveis para tentarmos tirar essas pessoas da rua e trazer um pouco mais de dignidade para elas e seus animais”, pontuou.

Hospital veterinário

A prefeitura de Volta Redonda vai licitar a construção do Hospital Municipal Veterinário, no próximo dia 5 de abril. A unidade ficará em um terreno de 3,5 mil m², na Rua 401, esquina com a Rua 6, no bairro Rústico. O hospital público para animais será construído em uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

Além do hospital, Volta Redonda já conta com um Castramóvel – veículo adaptado para realizar cirurgias de castração em cães e gatos. O trailer deve começar a auxiliar no serviço de castração de animais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) a partir deste mês, zerando a fila de espera.

“É muito importante ver que Volta Redonda está avançando em políticas públicas de proteção aos animais. Eu coloquei meu mandato a disposição do prefeito Neto para ajudar o município em tudo que diz respeito ao governo do estado. Vamos trabalhar, fiscalizar e cobrar para que tudo aconteça”, finalizou.