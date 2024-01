Munir solicita implantação de uma unidade municipal de cadastramento do Incra em Volta Redonda

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu com o secretário municipal de Fazenda, Vinicius Arbach, e com Carlos Patrício e Sylvio Luiz, servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater) para discutir sobre a implantação de uma unidade municipal de cadastramento do Incra no município de Volta Redonda, na quarta-feira (17).

A unidade, que foi solicitada por Munir, vai oferecer os serviços do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no município facilitando assim o atendimento das demandas dos agricultores.

“Sabemos que muitos pecuaristas e agricultores de Volta Redonda e do Sul Fluminense desejam cadastrar seus imóveis rurais e receber o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, por isso, a importância de implantarmos no município uma unidade municipal de cadastramento”, explicou o parlamentar.

Munir destacou que esse primeiro encontro entre os técnicos da Emater e a prefeitura de Volta Redonda está sendo de extrema importância e que renderá bons frutos.

“Eu conversei com o prefeito Neto sobre a importância de implantar uma unidade de cadastramento em Volta Redonda. Eu trouxe os técnicos da Emater que irão auxiliar no desenvolvimento de todo processo burocrático junto ao Incra. Existe muito produtor rural que sonha em ter seu CCIR e conseguiremos concretizar esses sonhos com a implantação de um polo no nosso município”.

Na unidade, os produtores rurais receberão informações sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastro de imóveis rurais. Além disso, os técnicos indicados pela prefeitura para atuarem no local irão preencher e enviar no Sistema Nacional de Cadastro Rural a declaração de cadastro dos titulares que não consigam fazer pela Declaração para Cadastro Rural – DCR; receber e conferir os documentos comprobatórios da Declaração, em meio digital e realizar a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR.

“Estamos fortalecendo Volta Redonda e o Sul Fluminense. Por isso da importância de implementarmos projetos dos governos estadual e municipal que trarão melhorias na qualidade de vida da nossa população”, concluiu.