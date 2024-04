Murillo Lima é o novo lateral-direito do Voltaço

Volta Redonda – O Volta Redonda FC contratou o atleta Murillo Lima, de 22 anos, para a sequência da temporada 2024. O lateral-direito, que estava no Goiânia, chega ao Esquadrão de Aço com contrato válido até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Nascido em Tatuí, em São Paulo, Murillo Lima passou pela base do Athletico-PR, onde foi revelado, e já atuou por Grêmio Anápolis, Trindade, AD Sanjoanense-POR e Goiânia, sendo titular em 11 jogos na atual temporada, chegando à semifinal do Campeonato Goiano.

O lateral é o 9º reforço do Esquadrão de Aço para a Série C do Brasileirão e Copa Rio. Antes, o clube anunciou o goleiro Jean Drosny, os zagueiros Zé Vitor e Lucas Souza, os volantes Ryan e Karl, os meias Rafinha e Raphael Augusto, e o atacante Kesley.