Museu da Imagem e do Som de Resende celebra o ‘Dia do Vinil’

Resende – A Casa da Cultura Macedo Miranda celebra o ‘Dia do Vinil’ com mais uma edição do projeto ‘Arte na Capa’, que acontece no Museu da Imagem e do Som. Intitulada ‘Clássicos do Vinil’, a exposição do MIS apresenta uma seleção de capas icônicas que marcaram época na música brasileira e internacional.

Criado como forma de divulgar o vasto acervo do MIS Resende, o projeto ‘Arte na Capa’ apresenta mensalmente exposições temáticas – comemorativas ou não -, usando as capas dos antigos ‘bolachões’ para ilustrar os temas. Para o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan, as exposições do MIS destacam muito mais do que os artistas e músicas dos discos.

– O disco de vinil marcou a história da música mundial, mas além dos artistas e das músicas gravadas no lado A e B, é possível também contar a história da arte gráfica e da fotografia, elementos que fazem parte da embalagem, ou seja, a capa do disco. Grandes nomes da fotografia, do desenho e da pintura, assinaram a identidade visual dessas capas – disse Thiago Zaidan.

Entre os discos selecionados para a mostra estão os de artistas como Michael Jackson, Chico Buarque, Secos & Molhados, Caetano Veloso, Van Halen e Beatles, entre muitos outros. O Museu da Imagem e do Som de Resende funciona no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 12h às 17h.