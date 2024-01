Museu de Arte Moderna de Resende abre 2º  Salão de Fotografia

Resende – A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda abre nesta sexta-feira (12) a exposição com as obras selecionadas para o 2° Salão de Fotografia, às 19h. A mostra celebra o Dia do Fotógrafo, comemorado em 8 de janeiro. A entrada é gratuita e os visitantes podem conhecer os trabalhos até o dia 1° de março, sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O MAM funciona na Rua Dr. Cunha Ferreira, n° 107, no Centro Histórico.

O 2° Salão de Fotografia de Resende tem como objetivo incentivar a produção e difusão da arte da fotografia e reconhecer e dar visibilidade aos talentos e tendências artísticas, propiciando o intercâmbio entre os nomes da área e a aproximação da população com a arte da fotografia. Repetindo o sucesso do 1° Salão, que bateu recorde de inscrições, a exposição contará com uma variedade de olhares sobre o nosso tempo.

A diretora do MAM de Resende, Carmem Aguiar, destaca que o Salão de Fotografia ficará na agenda anual do Museu.

“Nosso objetivo é incentivar cada vez mais a arte da fotografia, propiciando ao público visitante a observação de olhares tão múltiplos como os das fotografias selecionadas para a exposição. Ao todo, o júri premiou cinco obras que serão incorporadas ao acervo do MAM e outorgou cinco menções honrosas para a edição deste ano”, disse Carmem Aguiar.

Paralelo ao 2° Salão de Fotografia, acontecerá também uma exposição individual da fotógrafa Cláudia Moraes, cujo olhar foca na natureza da região, principalmente os pássaros e a flora.