Museu de Arte Moderna de Resende celebra os 50 anos de sua reabertura

Resende – A Casa da Cultura Macedo Miranda abre na próxima terça-feira (5), às 14h, a exposição ‘Anos 70: MAM Renasce’, que celebra a reabertura do Museu de Arte Moderna de Resende em 1974, após ter suas atividades encerradas na década de 50. A mostra ficará aberta para visitação até 5 de abril, sempre de segunda a sexta, das 10h30 às 17h. A entrada é gratuita.

Criado em 1950, o Museu de Arte Moderna de Resende é considerado um dos primeiros dedicados à arte moderna e contemporânea criado no interior do país. De seu primeiro acervo estão obras de artistas como Tarsila do Amaral, Lasar Segall, Santa Rosa, Poty, Guinard e Iberê Camargo, dentre outros. Em 1952, fechando pouco tempo depois de sua abertura por falta de recursos públicos à época, o MAM de Resende só retomou às atividades em 1974, motivo da celebração que acontece em março.

Segundo a diretora do MAM, Carmem Aguiar, a exposição idealizada para comemorar o renascimento do museu, fará uma imersão no tempo, focando as obras criadas e expostas na década de 70. Ao todo, 37 obras da década de 70 do acervo do MAM farão parte da mostra.

– Vasculhamos nosso acervo em busca das obras relevantes do período, com o objetivo de oferecer ao público uma viagem no tempo e na arte produzida naquela década. Para tornar a visitação ainda mais imersiva, criamos uma ambientação alusiva aos anos 70, relembrando filmes, músicas e objetos icônicos do período – disse Carmem.

Segundo o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan, a comemoração dos 50 anos da reabertura do MAM marca um momento histórico da história da cultura no município.

Advertisement

– O MAM de Resende sempre foi um farol da cultura de Resende. Sua história e as atividades que desenvolveu neste período pavimentaram a estrada por onde caminharam nossos artistas. Celebrar o seu renascimento na década de 70 é uma forma de agradecimento a todos que fizeram parte desta história – finalizou Thiago.

O Museu de Arte Moderna de Resende fica na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico. Maiores informações e agendamento de grupo pelo telefone (24) 3360-4470.