Museu de arte sacra abre exposição em homenagem às mulheres

Angra dos Reis – O Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis está promovendo a exposição “Santas Mulheres” em homenagem às figuras femininas bíblicas e contemporâneas. A mostra, que pode ser visitada gratuitamente até o dia 4 de agosto, também presta reconhecimento ao trabalho da museóloga Maria Emília de Souza Matos, falecida em 2021.

A exposição “Santas Mulheres” oferece ao público a oportunidade de conhecer a biografia de importantes mulheres que contribuíram para a divulgação do cristianismo católico romano ao longo de diferentes períodos históricos. Destacam-se figuras como Maria, mãe de Jesus, além de Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Tereza D’Avila e Santa Terezinha do Menino Jesus, todas elas desempenhando papéis significativos na igreja e sendo fonte de inspiração para os cristãos até os dias atuais.

A mostra apresenta esculturas que datam do século XVII até o século XXI, bem como peças em tecido e papel. O Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis está localizado no Largo da Lapa, na Rua Dr. Bastos, s/nº, no Centro, e está aberto de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h. Além das homenagens às santas mulheres, a exposição também presta tributo à museóloga Maria Emília de Souza Matos, uma das responsáveis pela criação do museu e autora do primeiro projeto de inventários de bens culturais das igrejas históricas em Angra dos Reis e Paraty na década de 1990. Maria Emília faleceu em 19 de agosto de 2021.