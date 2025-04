Museu de Resende exibe acervo em homenagem aos 75 anos

Resende – A Secretaria de Cultura, abre nesta terça-feira (29), a exposição ‘MAM 75: A arte que transcende o tempo’, que celebra os 75 anos da instituição, criada em 1950. Para celebrar o marco, a direção do museu buscou em seu vasto acervo, obras que contam sua trajetória e resgatam a história do quarto Museu de Arte Moderna do Brasil e o primeiro do interior. A mostra ficará disponível gratuitamente para visitação de 29 de abril a 23 de maio.

O Museu de Arte Moderna de Resende, estabelecido no ano de 1950, por meio da Lei Municipal nº 100, se dedica à promoção, incentivo e valorização cultural resendense. A criação do museu foi inspirada pelo escritor carioca Marques Rebelo, com o suporte do escritor resendense José Carlos Macedo Miranda. Classificado como o primeiro museu da categoria no interior do país, o MAM de Resende surgiu em um período marcado por intensa efervescência cultural no Brasil.

“O nosso MAM é um espaço propício ao diálogo que estabelece uma interação entre a comunidade local e regional com processos criativos e produtos culturais. O museu representa um dispositivo fundamental na região geoeconômica da cidade, promovendo a produção artística, por meio de exposições. Entre as ações que são realizadas, vale destacar o Salão da Primavera, uma iniciativa que acontece há 52 anos consecutivos, fomentando talentos emergentes da nossa região”, afirma o secretário de Cultura de Resende, Professor Wilson

A exposição ‘MAM 75: A arte que transcende o tempo’ poderá ser visitada de 29 de abril até o dia 23 de maio, sempre de segunda a sexta, das 10h às 17h. O Museu de Arte Moderna de Resende fica na rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico de Resende. Informações sobre agendamento para grupos podem ser adquiridas pelo telefone (24) 3360-6155 ou pelo e-mail: [email protected].