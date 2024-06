‘Música na Alegria’ é realizado neste domingo (23), em Resende

Resende – A Prefeitura de Resende realiza neste domingo, dia 23, uma nova edição do projeto “Música na Alegria”. As apresentações iniciam às 17h na Praça Dionice dos Santos Pires (Praça do Ponto Final), na Rua dos Minuanos.

Os shows ficam por conta de Pedro Júnior, Kadu Silva e Paulo Toró. O evento é para toda a família e inclui ainda brinquedos infantis, pipoca, algodão doce e pintura facial.

“Este é mais um projeto iniciado pela gestão municipal com o intuito de promover cultura à população, onde artistas da cidade se unem à alegria dos moradores para oferecer um repertório de qualidade e muita alegria. O Música na Alegria é um projeto que já virou tradição por ser um evento pensado para toda a família”, afirma Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.

Música na Feira

Ainda no domingo também acontece o Música na Feira. O evento é realizado na Feira Livre do Parque das Águas a partir das 11h com a banda de pop rock Sr. Gouveia.