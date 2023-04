‘Música na Feira’ terá rock e sertanejo neste domingo

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 08:33 horas

Resende – A feira livre do Parque das Águas, em Resende, terá neste domingo (16) mais uma edição do projeto “Música na Feira”, realizado pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda. As apresentações musicais ficarão por conta da banda Versão Brasileira, com canções para aqueles que gostam de rock nacional e o sertanejo é com a dupla Marcio Henrique e Gabriel. –

O projeto é um momento de lazer para toda a família não só de Resende, mas de cidades vizinhas. Além de muita música, contamos com um espaço confortável, produtos de qualidade, legumes, artesanato entre outros artigos. A “Música na Feira”, já virou tradição para os resendenses e ainda é uma maneira de incentivar nossos artistas regionais – disse o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

Durante a semana, a feira livre também acontece no Parque Tobogã às sextas-feiras, no Acesso Oeste aos sábados e no Parque das Águas aos domingos.