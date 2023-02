Músico da região se apresenta em live com projeto inclusivo - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 19:22 horas

Volta Redonda – Um show com o saxofonista Glauco Cerejo e o compositor, cantor e violonista Sérgio Vieira, de Volta Redonda, acontecerá, neste domingo (5), às 20h. Os músicos da região se apresentam em formato de live pelo Youtube. O projeto é contemplado pelo edital “Cultura Inclusiva”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), e oportuniza a pessoas com deficiência a mostrarem seus talentos na área cultural.

A apresentação trará a união dos dois músicos com o Samba e a Bossa-Nova. No repertório estão canções de artistas como Cartola, Tom Jobim, Dorival Caymmi, entre outros.

O saxofonista Glauco Cerejo mora no Rio de Janeiro e é portador de deficiência visual. Ele atua no circuito musical há mais de 30 anos, tendo se apresentado em diversos shows pelo Brasil e em vários países da América Latina, Europa e Ásia. Glauco já se apresentou como solista ou como convidado especial ao lado de artistas como Rosa Marya Colin, Ney Matogrosso e Pedro Luís e a Parede, com quem gravou CDs e DVDs.

Também com 30 anos de carreira, o compositor, cantor e violonista Sergio Vieira se apresentará ao lado de Glauco como parte do projeto. Ele comentou sobre como é ser parte do projeto.

– Acho de uma enorme importância porque temos grandes artistas que têm alguma deficiência física e acabam sendo discriminados ou esquecidos. Não só no Brasil, mas no mundo todo temos exemplos de músicos com deficiência que se tornaram referência, como por exemplo, o cantor e compositor Stevie Wonder. O saxofonista Glauco Cerejo, com quem divido essa live, também é em grande instrumentista, que graças ao edital Cultura Inclusiva, da Sececrj, está tendo essa oportunidade – disse Sérgio Vieira.

Sérgio conta com um CD autoral gravado em 1998/1999 chamado “Maracutaia”. Ele já trabalhou com nomes como Rosa Passos, John Alff, Geraldo Azevedo e Toninho Horta, de quem é parceiro musical na canção “Awaeté” (povo de verdade no dialeto parakanã), que será lançada ainda em 2023. Ele chegou a viver com os povos indígenas na Amazônia, com os quais realizou parcerias musicais inéditas, com letras e poemas no dialeto parakanã.

A live poderá ser assistida pelo canal: https://www.youtube.com/c/SergioVieira.