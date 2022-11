Músico voltarredondense faz show em homenagem a Marcelos Guimarães e Toninho Marques

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 16:39 horas

Fabrício dos Santos lança terça-feira o single ‘Rabiscos e Riscos’

Volta Redonda – Formado pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o músico voltarredondense Fabrício dos Santos apresenta na terça-feira, dia 8, no Teatro Gacemss, em Volta Redonda, o show ‘Rabiscos e Riscos’.

Com repertório dedicado a grandes instrumentistas e cantadores da nossa música, Fabrício lançou recentemente nas plataformas de streaming os EPs ‘Saudades dos Quintais’, de autoria do compositor voltarredondense Toninho Marques, falecido em 1990, e ‘Singeleza’ – este, de composição própria.

No show, que acontece às 19h30, Fabrício lança o single ‘Rabiscos e Riscos’, composição de Toninho Marques e Marcelos Guimarães. “A obra de Toninho Marques é muito relevante em minha vida e me transporta direto para a infância”, explica Fabrício, cujo talento e paixão pela música já se manifestavam desde tenra idade.

Foi ainda na infância, aliás, que Fabrício dos Santos teve contato com o músico Marcelos Guimarães, fundador e integrante do ‘Blue Angels’, durante muito tempo tido como um dos melhores grupos cover de The Beatles no Brasil. “Marcelos foi um dos meus grandes mestres na música, e nada mais justo do que homenageá-lo por sua carreira e dedicação à arte”, diz.

A apresentação no Teatro Gacemss conta com as participações especiais dos músicos Carol Karpezi (voz), Dener Godinho (bateria), Jeffin Rodhegueri (baixo), Romão Precioso (voz) e do próprio Marcelos Guimarães (voz).

Trabalho autoral

Em seu primeiro trabalho autoral, ‘Singeleza’, Fabrício dos Santos (voz, flauta doce, guitarra, violão de aço e violão dinâmico) conta com um time de músicos da melhor estirpe: Diovani Bustamante (bateria, teclados e piano), Guilherme Cordeiro (contrabaixo elétrico), Guto Souza (desenho de som e paisagem sonora), Jeffin Rodhegueri (contrabaixo acústico) e Zé Helder (bandolim), com destaque para o compositor e maestro Roberto Sion (arranjos).

Influenciado por grandes nomes como Toninho Horta, João Bosco, Dori Caymmi, Guinga, e sustentado por alicerces como Villa-Lobos e Dorival Caymmi, Fabrício dos Santos transita com facilidade entre os mais diferentes estilos musicais, sempre com muito profissionalismo e respeito pela arte. Do estilo caipira ao jazz, passando pelo rock e pela MPB, o músico não decepciona. Capaz de apresentar arranjos elaborados e trabalhosos, com sua precisão e talento ele também encanta pela singeleza e singularidade de suas composições.

Artista nato e espontâneo, Fabrício dos Santos brinda o público de forma plena e verdadeira, apresentando um recorte sincero de suas experiências de vida.

Serviço

Show musical “Rabiscos e Riscos”

Data: 08 de novembro de 2022

Horário: 19h30

Local: Teatro Gacemss, Volta Redonda

Ingressos à venda na secretaria do Teatro Gacemss e no site www.sympla.com.br

Classificação Indicativa: Livre