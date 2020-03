Mutirão de catarata realiza mais de 120 cirurgias em Angra dos Reis

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 10:58 horas

Angra dos Reis – O mutirão da catarata realizado no Hospital Municipal de Japuíba (HMJ) devolveu a visão para mais de 120 pessoas, em Angra dos Reis. As 128 cirurgias que aconteceram no fim de semana. No sábado (29), foram realizadas 65 operações, e no domingo (1), outras 63 pacientes tiveram suas visões renovadas.

De acordo com a prefeitura, a estimativa é de que 800 operações sejam realizadas em 2020. No balanço de 2019, foram 975 cirurgias feitas.

A equipe das cirurgias conta com anestesista, instrumentador, médicos oftalmologistas e profissionais de enfermagem.

A catarata é uma doença que mais causa cegueira no mundo e os idosos são os mais propensos a sofrerem com o embaçamento visual causado por ela.

O próximo mutirão já está marcado para o último final de semana do mÊs de março. Interessados devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, onde o médico fará um encaminhamento para o setor oftalmológico do HMJ.

Após os resultados das consultas e exames, os especialistas constarão a necessidade da cirurgia e assim será agendada.